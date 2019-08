25 ago 2019

¡Cómo se nota que el fresquito está a la vuelta de la esquina! No es que nuestras it girls hayan dejado de ponerse looks veraniegos, es que ya están empezando a mostrar algunos de sus primeros modelitos otoñales y eso lejos de ponernos tristes, nos motiva con la nueva temporada que está a la vuelta de la esquina. Y Nagore Robles, que en los últimos meses es una pieza fundamental en Instagram, donde ya ha reunido a más de un millón de 'followers', ha pasado de ser un mero personaje televisivo para convertirse en una parte fundamental de nuestra inspiración a la hora de vestir.

Sí, su estilazo y el hecho de comprar en marcas low cost han hecho que le sigamos la pista muy de cerca, y nos encanta ver que Zara es una de sus marcas favoritas. ¡También lo es para nosotras! Así que cada vez que muestra un outfit de la firma española, vamos corriendo a la tienda (o a la web) para ver si aún quedan tallas o saber el precio de sus looks. ¡Y nuevamente nos ha convencido! La pareja de Sandra Barneda acaba de estrenar un vestido floral con media manga que nos ha robado el corazón. ¡Qué bien le sienta! Tenemos una buena noticia que darte... ¡Hay tallas disponibles desde la XS hasta la XXL! Para que nadie se quede sin él...

Con manga abullonada y cierre en la espalda con cremallera, este diseño floral que Nagore ha llevado con un cinturón a la cintura está disponible por 29,95 euros. ¡No pensamos dejarlo escapar! Es el modelito perfecto para llevar cuando quieras y más te apetezca, y tiene pinta de sentar tan bien...