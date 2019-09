16 sep 2019

Por la mañana sales a la calle con mil capas de ropa, pero por la tarde te sobran todas y no sabes ni dónde meterlas ¿Te suena? Este contraste de temperaturas está ya notándose en nuestros looks y por supuesto también en nuestro armario y el entretiempo tienetoda la culpa. Por eso, además de fichar las prendas de entretiempo que arrasan entre las influencers y que se van a agotar antes del otoño, también te aconsejamos que vayas haciéndote con esas prendas perfectas para resistir la bajada de temperaturas con estilazo.

Y tenemos que decirte que esta vez la modelo Ariadne Artiles ha vuelto a darnos el lookazo perfecto y, no solo porque sea calentito, cómodo y elegante para nuestros looks de diario y para ir a la oficina, sino porque además ¡es reciclado!

Sí como lo lees, esta vez Ariadne Artiles se ha decantado por uno de los vestidos de la nueva colección de H&M Conscious y este concretamente está confeccionado con poliéster reciclado ¡no puede parecernos más ideal!

Este modelo concretamente se trata de uno de sus favoritos de esta nueva colección de la firma, destinada a ayudar al planeta. ¿Cómo? Pues este tipo de prendas están elaboradas con PET reciclado, un tipo de plástico muy usado en envases y bebidas, que en este caso se ha reciclado para obtener el poliéster con el que se ha podido crear esta prenda y todo con el fin más importante: no generar un impacto ambiental sobre el planeta.

Si como a nosotras esta nueva prenda de la firma ya te ha convencido, entonces también tenemos que decirte que cuenta con manga larga, así que es ideal para hacer frente al entretiempo sin necesidad de llevar más capas de ropa encima. Además cuenta con una sección elástica fruncida en la cadera por lo que hará tu cintura más delgada y su diseño midi te hará más alta. ¡Lo tiene todo!





Vestido entallado en punto elástico y estampado, 39,99 euros. pinit H&M.

Su precio en la web es de ¡39,99 euros! ¿Ya estás pensando en incorporarlo a tu armario este otoño?