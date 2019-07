30 jul 2019

No sabemos muy bien la razón, pero lo cierto es que no hay vestido blanco que veamos este verano que no nos enamore a primera vista. Y es que está claro que el blanco es rey de los colores cada verano y sobre todo por ese contraste maravilloso que crea con la piel bronceada por el sol. Así que tenemos muy claro que si estas vacaciones quieres triunfar con tus estilismos, en tu maleta no puede faltar uno de estos vestidos y ya hay uno que se ha convertido en nuestra nueva obsesión.

¿La culpable? Esta vez ha sido la modelo Ariadne Artiles, la que nos ha creado una auténtica necesidad con ese nuevo look que le hemos fichado en Instagram. Un vestido blanco con cierre de botones frontal espectacular, que además cuenta con largo midi y un diseño de aberturas en el bajo que ¡nos parece lo más!

Sobre todo porque además de ser uno de esos diseños de vestido súper cómodos y fresquitos para las tardes de verano, cuenta con tirantes finos y cruzados en la parte de la espalda. Además esas aberturas en la parte inferior, son ideales para dar movimiento a esta prenda tan veraniega.

Y lo mejor es que no necesitarás más que un bolso tipo cesta o de rafia y unas cuñas o sandalias planas de tiras, para triunfar con él este verano.

Vestido con aberturas en color blanco y botonadura frontal (modelo Paloma), 75 euros. pinit Wolflamb.

Pero esta vez tenemos malas noticias. Lo cierto es que este vestido rebajado a 75 euros ha arrasado por completo en la web y parece que el 'efecto influencer' ha acabado por agotarlo en todas las tallas.

Así que solo nos queda cruzar los dedos para que la firma de Wolflamb, a la que pertenece, decida reponerlo o sacar un modelo similar tan bonito como el que le hemos fichado a Ariadne Artiles ¿Se ha convertido ya en tu nueva prenda capricho para este verano?

No te pierdas...

- Ariadne Artiles se apunta a la colección de baño de Alex Rivière con un bikini de leopardo que hace tipazo

- Ariadne Artiles sabe como querremos vestirnos para ir a la playa este verano

- El vestido de novia más espectacular está en Pedro del Hierro y en el armario de Ariadne Artiles