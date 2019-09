16 sep 2019

No nos cansamos de admirar el perfil de Instagram de Belén Hostalet, y no solo por los maravillosos viajes que la mega influencer disfruta a lo largo del año. La verdad es que sus looks son de los más estilosos del Instagram español, aunque no nos queda otra que limitarnos a soñar con ellos: las marcas que visten a esta barcelonesa están totalmente fuera de nuestro alcance. Por suerte, a veces encontramos en el low cost prendas que se acercan mucho a las que ella elige. Esta semana no vamos a quedarnos con las ganas de replicar en España este outfit con el que se metió en el bolsillo a la Gran Manzana misma. Hemos encontrado una versión muy aproximada en una de nuestras tiendas favoritas: Stradivarius.

Vestido blanco de inspiración boho muy parecido al que lleva la influencer Belén Hostalet. pinit STRADIVARIUS

Hostalet juega sobre seguro al mezclar una vestido absolutamente romántico (y de un blanco imposible de pasar por alto en un otoño a tope de colores oscuros), con una prenda que no puede estar más de moda: una chaqueta de piel. Dulzura y rudeza funcionan maravillosamente juntas. Es cierto que el vestido de Belén tiene la típica estructura del slip dress, con tirantes y detalles de encaje y unas originales jaretas en el final de la falda. Sin embargo, el diseño que encontramos en Stradivarius (29,99 euros) contrataca con unos calados igualmente preciosos, un bajo asimétrico súper original y unas mangas que vienen muy bien ahora que las temperaturas se hacen más frescas.

Esta cazadora biker oversize imitación a piel nos gusta tanto como la que lleva la influencer Belén Hostalet. pinit STRADIVARIUS

La verdad es que Belén Hostalet ha encontrado una manera perfecta de seguir usando esos vestidos blancos que nos han enamorado durante todo el verano en estas semanas de entretiempo. Basta con colocarse una chaqueta de piel, el material que está arrasando en la tendencia de la nueva temporada, para reciclar nuestros looks estivales favoritos. Además, no tenemos porqué recurrir a cuero animal: Stradivarius tiene una biker oversize con las proporciones de una chaqueta clásica fantástica y barata: 35,99 euros. Yo que tú no me lo pensaba dos veces: es un look diez.