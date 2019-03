5 mar 2019

Compartir en google plus

Puede que Belén Hostalet sea una de las 'influencers' que menos conecta con la mayoría de las seguidoras de la tendencia low cost: suele llevar prendas que están fuera del alcance del común de las compradoras. Sin embargo, las amantes de los jerséis no la perdemos de vista porque suele elegir diseño preciosos, siempre dentro de un estilo clásico que nos encanta a las amantes de la lana. Es el caso que nos ocupa: Hostalet ha lucido en una de las 'stories' de Instagram un modelo azul espectacular. Con un truco añadido.

El fantástico jersey azul de Belén Hostalet. pinit INSTAGRAM

Se trata de un diseño que combina tres franjas en distintos tonos de azul y que tiene su fuerte en el patrón: es corto, ligeramente por debajo de la cintura, para lograr un precioso contraste con las mangas, que juegan con el volumen de las mangas farol. Es un diseño que podemos encontrar, bastante similar, en & Other Stories, probablemente la tienda accesible que más acierta con la confección de punto.

La genial idea de Belén Hostalet: uñas a juego con el 'outfit'. pinit INSTAGRAM

No es el jersey, sin embargo, lo que nos lleva a hablar de Belén Hostalet, sino su gran idea para conferirle un plus de interés: llevar las uñas a juego. La 'influencer' consigue que una manicura particularmente difícil como la azul (no es de las que mejor quedan, sobre todo con la piel muy blanca) encuentre más sentido al combinarla con el jersey. Nos encanta el efecto y lo queremos copiar ya.