17 sep 2019

Compartir en google plus

Es cierto que ya se han terminado las rebajas, pero siempre hay que estar alerta porque las firmas siguen sacando nuevas promociones con las que encontrar chollos de esos que alegran el día a cualquiera. Los descuentos de la Mid Season se ha adelantado este año y nosotras ya hemos seleccionado nuestros favoritos de Mango y los de Bershka, con prendas por menos de 17 euros. Aunque tampoco han pasado desapercibidos los Special Prices de Zara, donde hemos encontrado el vestido perfecto de invitada para el otoño. Y sí, ya lo tienen las influencers.





VER 15 FOTOS Los vestidos midi más bonitos y originales con los que triunfar en otoño

Entre las prendas con precio especial de Zara, se encuentra un vestido satinado fluido de cuello redondo y manga larga en azul claro que cuesta 19,99 euros. Es de largo midi y lo único que tiene a destacar es el detalle de cinturón en mismo tejido con hebilla forrada. Un diseño muy sencillo, pero que tiene un color súper favorecedor y un corte apto para todo tipo de siluetas: va ceñido a la cintura y la falda y el cuerpo son holgados. Además es susceptible de añadir muchos tipos de complementos dependiendo de los gustos y el evento para el que quiera usarlo.

En los Special Price de Zara hay un vestido de invitada ideal que cuesta 19,99 euros. pinit zara

La propia web de Zara propone añadir unas sandalias de tiras en color blanco, sin embargo puedes optar por complementarlo con unas plateadas y unos pendientes XL más llamativos y coloridos, dándole así un toque más festivo. También tienes la opción de hacerlo con el clutch metalizado o con apliques de colores. Las influencers también se han fijado en este vestido, como la instagramer turca Büşra Dede, que lo combinó con un bolso de Chanel negro. Sin embargo, no todo son buenas noticias, en la web de Zara solo está disponible en la talla XS, XL y XXL, pero que no cunda el pánico: en tiendas todavía quedan bastantes, así que no esperes mucho para hacerte con él y ser la invitada perfecta.