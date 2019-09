22 sep 2019

Compartir en google plus

La hemos visto casarse con un precioso vestido clásico, hemos comprobado cómo retomaba las tendencias que ya nos anunció Sara Carbonero y ahora nos sorprende con uno de los looks de temporada más salvajes. Uno plagado de tendencias, versátil y potente. Todo, en clave de Mango.

María G. de Jaime ha elegido unos jeans cargo en color khaki, disponibles en tallas que van desde las 32 a la 42 y que tienen un precio de 29,99€

Estos son los jean cargo de Mango de nueva colección en color Khaki pinit mango

Además, estos pantalones de la nueva colección de Mangoestán disponibles en otros tres colores: crudo, verde medio y denim negro.

Modelo jean cargo de la nueva colección de Mango en colores crudo y verde medio pinit mango

En cuanto a la parte de arriba, María se ha decantado por una blusa blanca bordada de algodón, también de la nueva temporada de Mango, disponible en tallas de la XS a la L y por un precio de 39,99 euros..

Esta es la blusa bordada de algodón de Mango que hemos visto llevar a María G. de Jaime durante su luna de miel pinit mango

Para rematar el look elige unos botines de plena tendencia con acabado en punta, cremalleras laterales, efecto piel de cocodrilo y un tacón de 7 centímetros, aun increíble precio de 39,99 euros. Si tu número de pie no está entre el 35 y el 39, sentimos decirte que ya no están disponibles.