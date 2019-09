22 sep 2019

Compartir en google plus

Aunque ya ha vuelto de ese viaje de ensueño por Turquía que nos dejó grandes looks como este en que elige la camisa blanca que puede arreglarte cualquier look de entretiempo, Vicky Martín Berrocal sigue compartiendo con sus seguidores de Instagram algunos de sus momentos y lugares favoritos, como este.

En Santa Sofía, la mezquita principal de Estambul, la hemos visto con un look desenfadado y muy favorecedor con vaquero de Zara y camiseta de Scalpers. Vicky, que está más que acostumbrada a viajar, saber que no hay mejor apuesta para hacerlo que apostar por prendas cómodas y complementos versátiles. De hecho, hace tan solo unos días nos inspirábamos también en ella para hacer una selección de maxi bolsos cómodos para viajar con estilo . Y es precisamente eso lo que destaca en el look elegido por la diseñadora. Bueno, eso y una preciosa gabardina de Massimo Dutti que nos ha robado el corazón.

La suya ya no está disponible pero hemos encontrado un modelo muy similar.

Gabardina de nueva colección de Massimo Dutti pinit massimo dutti

Esta gabardina clásica con detalle de charreteras y cinturón y confeccionada en tejido de algodón se convertirá en uno de los básicos de tu armario para la próxima temporada. De corte evasé y bajo cuello con corchete y protector extraíble, puedes cerrarla mediante doble botonadura. Cuenta con dos bolsillos laterales, manga larga terminada en puño con tira y hebilla y forro y bolsillo interior.

Tiene un precio de 149 euros y aún está disponible en todas las tallas.