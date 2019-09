27 sep 2019

El calor no ha terminado de irse por completo, pero seguro que ya estás pensando en las prendas que vas a querer utilizar cuando el frío apriete. La biker es un básico que no puede faltar en tu armario y que sirve como chaqueta de entretiempo y para usar en pleno invierno con jerséis. Además, nunca pasa de moda ya que temporada tras temporada sigue formando parte de las nuevas colecciones. Este año la ropa de efecto polipiel llega con mucha fuerza por lo que una cazadora de este estilo es todo un imprescindible. Si ya echaste un vistazo a las chaquetas de punto más bonitas y a las gabardinas con las que dar la bienvenida al otoño y no te convencieron, espera a ver esta cazadora que ha compartido Dulceida.

La Semana de la Moda de París nos está dejando muchos looks increíbles sobre la pasarela, pero también fuera de ella. Las fashionistas y las influencers pasean sus mejores estilismos por las calles de la capital francesa y Dulceida no podía ser menos. La instagramer posó delante de la Torre Eiffel con un look del que hemos destacado su biker. Un modelo en color negro de corte recto y con bolsillos grandes en el pecho de H&M. La combinó con un jersey largo a modo de vestido, unas botas cowboy de Au Revoir Cinderella (275 euros), sombrero negro de Lack of Color (180,68 euros) y bolso de Dior (2.600 euros).

Ha sido la propia Dulceida quien ha compartido la procedencia de cada una de las prendas que lleva en este look. Todas son prendas muy poco asequibles, excepto la chaqueta. Sin embargo, la cazadora motera no se encuentra disponible en la web de la firma sueca, pero ella misma ha propuesto una muy similar en su cuenta de 21 Buttons. Tiene cierre de cremallera en vez de botones, y bolsillos en el cuerpo en vez de en el pecho. ¿Lo mejor? Su precio. Cuesta 39,99 euros y nos parece un modelo ideal para renovar tu armario esta temporada.