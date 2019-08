27 ago 2019

Compartir en google plus

Las cejas son la parte con más expresividad de nuestro rostro y por eso es muy importante que sepamos sacarles el máximo partido en nuestros maquillajes y al retocarlas. Pero la cruda realidad es que no todas hemos nacido con las cejas perfectas de Cara Delevingne y a veces necesitamos recurrir a alguno de esos truquitos de maquillaje casi milagrosos que consigan el resultado con el que soñamos.

Así que además de descubrir cuál es ese diseño de cejas que más favorece a tu tipo de rostro, te recomendamos que centres el objetivo en nuestras influencers favoritas, como Dulceida a la que siempre vemos con ese diseño de cejas absolutamente perfecto.





VER FOTOS 25 famosas con las mejores cejas para copiar

Y es que gracias a uno de sus últimos tutoriales compartidos en Instagram, hemos averiguado su secreto mejor guardado para conseguirlas y además ¡en tiempo récord!

¿El secreto de esas cejas perfectamente peinadas y rellenas? Este producto que ella misma ha compartido a través de uno de sus últimos stories de Instagram y que la influencer ha aplicado con ayuda de un pincel fino y de un cepillo de cejas. La diferencia entre el antes y el después ¡ha conseguido dejarnos sin palabras!

Dulceida ha desvelado su gran imprescindible de maquillaje en sus últimos stories. pinit Instagram.

El responsable de este resultado tan espectacular es este corrector de cejas resistente al agua de Make Up For Ever que podrás encontrar disponible en Sephora y por solo 24,55 euros.

La influencer ha asegurado que el de ella es el tono más oscuro (el N°40 Brun noi), pero hay cuatro tonos más disponibles para que elijas el que mejor se adapte a tu tipo de ceja.

Corrector cejas resistente al agua de Make up for ever, 24,55 euros. pinit Sephora.

Además es muy sencillo de usar, solo tendrás que poner una pequeña cantidad de producto sobre el pincel y rellenar las zonas despobladas o, si lo prefieres, redibujar completamente la línea de las cejas. Luego solo tendrás que esperar unos segundos hasta que el producto se seque y ¡listo!

¡Ya no tienes excusas para no presumir de cejas perfectas este verano!