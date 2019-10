2 oct 2019

Altas, bajitas, curvies, delgadas, con caderas anchas, rectilíneas... Tengas el cuerpo que tengas, hay unos vaqueros que se adaptarán a tu cuerpo, solo tienes que saber qué buscas y dónde encontrarlo. Y además de Google, ¿dónde encontramos todo lo que buscamos? Efectivamente, en Amazon, que ahora lanza el proyecto 'Destination Denim', su primera experiencia de moda online y offline para que los clientes disfruten de una nueva forma de comprar sus jeans.

Además de sus marcas propias, Find y Essentials, Amazon lanza un nuevo catálogo de vaqueros de firmas como Levi's, Wrangler, G-Star, Replay, 7 For All Mankind o Tommy Jeans que abogan la diversidad y por mantenerse fieles para cumplir el lema de la campaña: 'Whoever you are, whatever you wear' (algo así como "seas quien seas, vistas lo que vistas").

En una apuesta por la inclusión, el 'body positive' y la normalización de todas las tallas, desde las más grandes a las más pequeñas, Destination Denim de Amazon ofrecerá ofertas especiales en una gran cantidad de modelos, así como una experiencia interactiva que nos ayudará a encontrar el vaquero perfecto para nuestro cuerpo de la mano de influencers como Belén Hostalet, Eleonora Carisi o Sabina Socol.