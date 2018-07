26 jul 2018

Dice Giorgio Armani que "los vaqueros representan la democracia de la moda", e Yves Saint Laurent aseguraba que "me hubiera encantado inventar los vaqueros. Tienen fuerza expresiva, modestia, sencillez y 'sex appeal', que es todo lo que espero de mi moda".

Los 'blue jeans' tienen hasta canciones dedicadas (escucha aquí la versión de David Bowie, aquí la de Lana del Rey, y aquí la de Neil Diamond) y es que, tengan el apellido que tengan, los vaqueros son el básico entre los básicos en cualquier fondo de armario, esa prenda que sirve para casi todo, que se adapta a cualquier circunstancia y que, cuando encontramos el modelo perfecto para nuestro cuerpo, nos hace sentir seguras de nosotras mismas.

Pero, ¿de verdad existe el vaquero perfecto? Nosotras te demostramos que sí y te contamos qué jeans se adaptan mejor a ti en función de tu silueta:

Pitillo o 'skinny'

Aunque cada temporada se anuncia su muerte, durante los últimos años han sido los 'reyes del denim'. Sin embargo, no a todas nos sientan igual de bien: no son la mejor ni para aquellas que tienen las piernas muy delgadas (lo acentúan), ni para las que tienen los muslos anchos (también los acentúan en comparación con la parte baja de la pierna). Para el resto de mujeres, son un acierto tanto si se lucen con taconazo, como con botas, zapato plano o 'sneakers'.

Miranda Kerr, con jeans skinny pinit

Mom jeans

¿Os acordáis los horribles que os parecían los vaqueros que llevaban vuestras madres en los años 80 y, sobre todo, a comienzos de los '90? Pues bien, después de superar 'Sensación de Vivir', estos jeans de cintura alta, pierna ancha (y bajo estrecho) y largo por el tobillo llevan un par de temporadas de plena tendencia, y aunque no son los más favorecedores, necesitas unos en tu armario. Intenta lucirlos con cinturón y blusa o camiseta por dentro para marcar silueta, y dependiendo de si quieres crear un look más o menos 'casual', ponte unos altísimos 'stilettos' (estilizarán la pierna) o unas zapatillas blancas de caña baja.

'Sensación de Vivir', la serie con la que pensamos que acabaría la moda de los 'mom jeans' pinit Bella Hadid. pinit

Rectos o 'boot cut'

El comodín que siempre nos salva, ya que son perfectos para cualquier tipo de ocasión, sea cual sea nuestro look y nuestra silueta, ya que sientan igual de bien a altas, menudas, delgadas y más rellenitas. Combínalos con una camisa blanca, un blazer y unos buenos tacones, y tendrás un look 10. O, como la Reina Letizia, con cazadora 'biker' y, como su propio nombre indica, con unas botas.

Doña Letizia, con vaqueros rectos. pinit

Campana

Su característica silueta arrasó en la década de los '60 y los '70; volvieron a experimentar una segunda 'edad dorada' a finales de los '90 y comienzos del nuevo siglo y, cuando pensábamos que nunca volverían a nuestro armario, vuelven a ponerse de moda. Con cierto encanto retro, son perfectos para mujeres muy altas de piernas largas y delgadas, así como aquellas que tengan unas curvas marcadas. Las más menudas, sin embargo, deberán evitarlos ya que acortan la figura. Eso sí, aprovecha ponértelos con un taconazo y unas cuñas altas porque, como el pantalón los tapará, 'crecerás' unos cuantos centímetros sin que nadie note tu truco.

Claudia Schiffer, con jeans de campana pinit

Cropped flare jeans

Estos vaqueros, que a priori todas pensamos que nos van a sentar fatal, han ido ganando terrero en el 'street style' y cada vez los vemos con mejores ojos. Son una mezcla entre los pantalones de campana y los jeans tobilleros, ya que son rectos de pierna, tienen largo capri y quedan despegados a la altura del tobillo. Para estilizar tu look, llévalos marcando cintura y con un zapato abierto que deje al aire el tobillo, ya sean bailarinas o salones, pues así conseguirás crear un efecto que alargue tus piernas.

Alexa Chung, con cropped flare jeans. pinit

'Boyfriend'

Combinados con unos buenos tacones de empeine abierto (los 'stiletto' y los 'pumps' son la mejor opción) y piezas ultrafemeninas como una blusa o top de gasa o seda, son perfectos para mujeres que necesiten disimular caderas anchas o piernas más fuertes, así como para aquellas que tengamos muchas curvas. Las más menudas y muy delgadas también pueden llevarlos como parte de un look 'sporty'.

Kendall Jenner, la reina de los 'boyfriend jeans' pinit No solo los vaqueros, todo el look de Victoria Bekham es boyfriend. pinit

Vaqueros de bajo asimétrico

Como los vaqueros tobilleros, los jeans 'tail hem' favorecen a casi todas, ya que crean un efecto 'alargador' de las piernas y ayudan a estilizar la silueta seamos más o menos altas, y tengamos la talla que tengamos. La diferencia con los 'capri' tradicionales es que los de bajo asimétrico parece que te los has cortado tú en tu casa y se te han ido un poco las tijeras... Eso sí, ¡nos encantan!

Olivia Palermo con jeans 'tail hem' pinit

Jeans kimono

Rihanna los llevó en 2008 y nos habíamos olvidado de ellos hasta que el año pasado los recuperó Isabel Marant en su desfile primavera-verano. Ni entonces eran fáciles de llevar, ni lo son ahora, pero la tendencia duró unos meses en nuestra vida y no descartamos que en algún momento vuelva. De talle alto y marcado y silueta 'oversize', pueden 'sumarnos' kilos que no tenemos, y no están recomendados para mujeres bajitas, pero si quieres disimular muslos y cadera y resaltar la cintura no son una mala opción. Eso sí, no añadas mucho volumen en la parte superior para no caer en el exceso XXL.

Rihanna, con jeans kimono en 2008. pinit Kakota Johnsson. pinit

Cintura alta Vs. corte a la cadera

Los primeros, estilizan la silueta, alargan y afinan las piernas, además de resaltar las cinturas más marcadas. Sientan bien a casi cualquier mujer con curvas, a no ser que sean muy anchas de cadera (en tal caso, las potencia); y no son recomendables para aquellas que tengan una silueta más lánguida o recta, que se ven más favorecidas con jeans de tiro bajo o corte a la cadera. Eso sí, estos últimos no son la mejor opción para chicas 'bajitas', ya que acortan la mitad inferior del cuerpo. Sea como fuere, evita el 'efecto 2000' de Shakira...

Así es como nunca deberás volver a llevar los vaqueros. Nunca. pinit

¿Vaqueros blancos para todas?

No, ya que el color blanco tiende a acentuar 'defectillos' como unas caderas más anchas de lo que nos gustarían, o unas piernas poco trabajadas. Eso sí, están de plena tendencia esta temporada, y son una buenísima opción, sin embargo, para las mujeres más menudas y, además, acertarás seguro si sigues los consejos que te daba en este artículo Piluca Santos.

Eva Longoria con vaqueros blancos. pinit

