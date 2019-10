2 oct 2019

Compartir en google plus

Si hay algo que le encanta a Tamara Gorro, es mostrar a su 'familia virtual' todo lo que le sucede en su día a día y la cara B más natural de las redes sociales, algo que nos ha demostrado con cada vídeo que hemos visto publicado de la youtuber. Y esta vez lo ha vuelto a demostrar, compartiendo algo que cada vez más famosas se animan a hacer a través de las redes sociales: mostrar su rostro completamente limpio y sin maquillaje.

Así es, esta vez la hemos visto en stories con la cara completamente lavada y con un moño bajo deshecho de estar por casa. Una imagen con la que la presentadora ha querido explicar, de una manera muy natural y con la gracia que la caracteriza, que ese es su aspecto real y que una de las ventajas que tiene trabajar desde casa como hace la presentadora, es que no necesitas arreglarte ni volverte loca pensando en qué ponerte cada mañana, aseguraba a sus más de 1 millón de seguidores en la red social.

Una nueva lección de naturalidad que Tamara Gorro se ha atrevido a hacer en Instagram, aunque esta vez con la ayuda del filtro Highlighter:

Tamara Gorro ha aparecid más natural que nunca en sus últimos stories de Instagram. pinit Instagram.

Aún así, este nuevo alegato de la youtuber por la belleza natural nos ha encantado y estamos seguras de que a sus seguidores también. Y es que una vez más, nos ha vuelto a demostrar, que aunque la realidad no sea una de las cosas que más se pueden destacar de las redes sociales, a veces es necesario recordarla para dejar a un lado los clásicos estereotipos y todos los complejos.

Está claro que la youtuber se atreve con todo, algo que también nos ha demostrado recientemente con su cambio de look más radical. ¿Aún no lo has fichado?