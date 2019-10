8 oct 2019

Compartir en google plus

Vale, te encuentras en un momento en el que no sabes aún si sacar toda tu ropa de verano del armario y hacer el cambio de cara al otoño o si dejar aún esas prendas veraniegas que puede que quieras seguir incorporando a tus looks de entretiempo. Lo cierto es que el tiempo y los constantes cambios de temperatura no nos lo están poniendo precisamente fácil esta temporada y por eso, te recomendamos que además de haber fichado ya todas esas chaquetas largas para los días más fresquitos, tampoco dejes de lado el combo ganador por estas fechas: vestido de manga larga y botas.





VER 10 FOTOS 10 looks de entretiempo baratos para volver a la oficina con estilo

Y esta vez te aseguramos que hemos dado con el perfecto vestido para que combines con tus botines cowboy y todas tus botas altas este verano. En esta ocasión lo hemos encontrado en H&M y, no solo nos ha parecido genial por su color verde o su estampado de leopardo, sino que su diseño amplio y súper holgado nos parece ideal para disimular barriga esos días en los que el hinchazón abdominal haga acto de presencia.

Cuenta con un diseño holgado perfecto para disimular tripa. pinit H&M.

Además cuenta con un diseño corto por encima de las rodillas, así que también podrás alargar visualmente tus piernas, sobre todo si recurres a algún tipo de bota con tacón.

Otro de los detalles que no hemos podido dejar pasar desapercibidos de esta prenda, han sido sus mangas largas con volumen y detalle elástico en los puños. Esto aporta un toque romántico a la prenda y además este tipo de mangas ¡son tendencia!

También cuenta con mangas largas con volumen y puños elásticos. pinit H&M.

Pero lo mejor de todo, es que además de estar disponible en cinco colores más con diferentes estampados, su precio es solo de ¡19,99 euros!

Vestido de corte amplio, 19,99 EUR. pinit H&M.

Ya es nuestro nuevo capricho en el armario ¿Se ha convertido también en el tuyo?