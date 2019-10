10 oct 2019

Rocío Osorno no ha podido resistirse a buscar looks de cara al invierno y las navidades. A pesar de que el calor sigue apretando y más en Sevilla, donde ella reside, la influencer ha comenzado con sus propuestas más abrigadas. Hace unos días compartía el jersey más bonito de la nueva colección de Zara y ahora ha hecho su primera propuesta para el estilismo de Nochevieja. Rocío se ha unido a los looks brillantes como este de Sofía Suescun con pantalón de Bershka y ha dejado un outfit que lleva como protagonista un body con espalda sexy de H&M.





La influencer se ha hecho con uno de los pantalones más llamativos de Zara. Últimamente se está atreviendo con todo y después de hacerlo con la versión brillante de los slouchy jeans ahora ha deslumbrado (y nunca mejor dicho) con unos pantalones de lentejuelas. Un modelo de estilo baggy con el bajo acabado en puño que cuesta 39,95 euros y que Rocío combinó con un body de H&M. Del que no dudó de presumir en su cuenta de Instagram de su bonita espalda.

Sin embargo, a pesar de que lo llamativo de los pantalones, el protagonismo del look se lo llevó el body. Un modelo de color negro con tejido suave de malla y microfibra que cuesta 27,99 euros y que también hay disponible en rosa empolvado. Tiene los tirantes anchos que van cruzados en la espalda consiguiendo un escote ideal. Pero su escote delantero en pico puedes modificarlo y llevarlo también cruzado como proponen en la propia web de la firma sueca. Una prenda multiposición que pega con todo y hace de cualquier look uno perfecto para la noche.

