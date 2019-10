4 oct 2019

Acabamos de empezar la nueva temporada y seguro que ya has empezado a hacer realidad ese cambio de armario que llevas posponiendo tantas semanas. Lo sabemos... no es una tarea precisamente sencilla, sobre todo cuando las temperaturas no dejan de subir y de bajar cada día. Aún así, estamos seguras de que ya habrás fichado algunas de esas prendas de diario básicas más otoñales, puede que incluso también looks para la oficina, pero ¿qué pasa con los looks para ir de fiesta y de invitada?





Sí, esta nueva temporada, también tendremos que empezar a buscar nuevas alternativas de looks de invitada y de fiesta porque empieza la temporada de bodas de otoño y con el entretiempo ya no vale un look sencillo y veraniego... Por eso, además de fichar el traje de lentejuelas de Mery Turiel con el que serás la invitada más espectacular de la boda, tampoco hemos podido dejar pasar desapercibido el último lookazo de invitada con el que Rocío Osorno ha vuelto a inspirarnos.

Esta vez, la influencer ha elegido un vestido corto cruzado con diseños florales y detalles tipo joya que no puede parecernos más espectacular:

Además de por su diseño corto, que es ideal para presumir de piernas kilométricas con tacones y parecer más alta, por su detalle floral tipo joya súper elegante y también porque cuenta con un diseño cruzado ideal para adaptarse a todas las figuras y que además, deja un escote en pico muy favorecedor. ¿El resultado? Un look de invitada súper elegante, apto para el entretiempo por su manga larga y además con ese toque sexy perfecto que le añade el escote pronunciado.

¡Lo tiene todo! Y por eso no nos extraña nada que este minivestido cruzado con adornos florales de ASOS y de 207,99 euros, ya esté completamente agotado en la web de la firma.

Minivestido cruzado con adornos florales de ASOS, 207,99 EUR. pinit Asos.

Aún así, nosotras ya cruzamos los dedos para que lo vuelvan a reponer pronto en este modelo o en una versión similar en la web de Asos. Sea como sea, ¡lo queremos!