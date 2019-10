14 oct 2019

Si hay un estampado que reina en el otoño es, sin duda, el de flores. Junto con los cuadros y las tonalidades marrones suele ser el protagonista de los looks de esta temporada. Muchas han sido las que se han unido a esta tendencia y lo han hecho con vestidos. Mery Turiel y María Pombo tienen uno de Zara y Marta Ortega se ha hecho con uno de los Special Prices. Las tiendas están repletas de vestidos de flores y Pull&Bear se ha propuesto sacar los más bonitos y baratos para que sigas la fórmula ganadora de vestido más botas a la perfección como ya ha hecho María García de Jaime.





La influencer no ha podido resistirse a uno de estos vestidos que ha sacado Pull&Bear. En concreto se ha hecho con un modelo de flores pequeñas en tonalidades amarillas sobre un fondo negro. Es un vestido de cuello camisero que tiene el detalle de volumen en las mangas y corte fluido. Cuesta 22,99 euros y desde que María compartió a través de su cuenta de Instagram este look, el vestido ya está agotado en las tallas XS y XL. Ella lo combinó unas botas de estilo motero también de Pull&Bear. Sin embargo, este no es el único modelo que ha causado sensación.

Este es el vestido de Pull&bear que ha llevado María García de Jaime. pinit pull&bear

Otras influencers también se han unido a esta moda de los vestidos de flores. Sara Baceiredo ha escogido un modelo también mini pero con flores más grande en tonos rosas y morados sobre fondo negro. Este que ha elegido la influencer es cruzado y cuesta 25,99 euros. Ella optó por conjuntarlo con unas botas cowboy negras y una gorra de estilo marinero. Todas las prendas de Pull&Bear. Un lookazo que, junto al de María García, nos ha hecho desear incluir en nuestro armario uno de estos vestidos de flores.