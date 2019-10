15 oct 2019

Si hay una tendencia indiscutible este otoño son las blusas con lazada. Y si son de organza, mejor todavía. Por eso, las influencers no dejan de llevarlas, entre ellas María Fernández-Rubíes, que acaba de publicar un look en Instagram con una de Zara que ya teníamos fichada desde hace semanas y que ya se ha convertido en una de nuestras prendas favoritas del otoño. Porque está a la última, sí, pero sobre todo por su color. Un tono lila intenso que va a subir mucho el nivel de tu armario de otoño.

Es una prenda de vestir, que queda ideal con pantalones de pinzas pero también con unos vaqueros. La puedes llevar con la lazada hecha (en un lado le das un plus de estilo a tu look) o sin abrochar, como ha hecho la influencer, para conseguir un look más informal. Aunque no es su caso porque la ha acompañado con unos pendientes de My peep toes shop que son una verdadera joya. Son el modelo Spine en azul y cuestan 35 euros.

La blusa sigue disponible en la web de Zara y en un abanico de tallas muy amplio, desde la XS hasta la XXL lo que la convierte en la prenda ideal para chicas curvy o aquellas que tienen mucho pecho.

Esta es la blusa con lazada de Zara que lleva María Fernández Rubíes. Cuesta 29,95 euros. pinit zara

La blusa no llega a 30 euros (29,95 euros) y tiene un color que no solo favorece tanto a rubias como a morenas, sino que la puedes combinar con cualquier tono de falda o pantalón. Gracias, María Fernández-Rubíes por recordarnos esta prenda de Zara.