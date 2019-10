16 oct 2019

Compartir en google plus

Teniendo en cuenta las tendencias de este otoño y lo que se suele llevar habitualmente en esta temporada, podríamos decir que el look de Marta Carriedo no tiene nada que destacar. Sin embargo, la influencer ha demostrado que los colores claros también son aptos para el otoño y que pueden dar luz a los días oscuros. Y lo ha hecho a la perfección gracias un pantalón de Zara que sienta de maravilla y que entran en nuestra lista de favoritos junto con los pantalones de punto que hacen tipazo.

Con un look en tonos beiges, Marta Carriedo ha causado sensación entre sus seguidores. El estilsimo que ha compartido dos veces está formado por unos pantalones de pinzas de Zara. Este modelo, disponible también en rosa, cuesta 25,95 euros y es una compra asegurada. La influencer escogió el modelo blanco roto y con las imágenes compartidas demostró que hace tipazo. Su talle alto y las pinzas que tiene en la cintura consigue que estilice la figura y que parezcas más alta. Además su corte fluido hace que sean súper cómodos para usar durante el día a día.

pinit zara

La instagramer los combinó con una camiseta cropped blanca también de Zara de manga corta (5,95 euros). Completó el look con unas bailarinas beige y un bolso a juego de Chanel. Pero para estos días en los que hace más frío, puedes añadir una blazer de cuadros o una gabardina como estas y obtendrás un look perfecto para el otoño en tonos claros. Además, este pantalón es muy versátil ya que puedes usarlo con unas sandalias de tacón y un top de lentejuelas y conseguirás un outfit ideal para salir por la noche. O por el contrario, combínalo con unas sneakers y un jersey y triunfa con un look comfy para el invierno.