17 oct 2019 aloña fdez. larrechi

Quizá lo has visto alguna vez y has pensado “es demasiado elegante”. En otras ocasiones puede que te hayas planteado incorporarlo a tu armario, pero no te has atrevido porque te ha parecido demasiado sobrio. Tal vez crees que el print de pata de gallo simplemente no es para ti. Pero eso es porque no has visto la versión cálida y terrenal que Bershka ha hecho de una de las tendencias del otoño.

La influencer Marta Soriano sí la conoce y sabe como sacarle partido. Y lo ha hecho con la prenda más inesperada. Porque si la firma de Inditex ha puesto a la venta varios productos con print de pata de gallo, la joven lo ha lucido en su versión más atrevida, una minifalda en tonos camel. Y no puede gustarnos más.

Marta Soriano ha publicado una storie con una falda de pata de gallo en camel y blanco, de Bershka. pinit @msorianob

Tal y como pudimos ver en sus stories de Instagram, Soriano optó por combinar la minifalda, que cuesta 19,99 euros, con una gorra camel y un jersey blanco con botas del mismo color. Habrá que esperar a que apriete el frío para ver si la joven también se ha hecho con la blazer pata de gallo en camel que Bershka ha sacado a juego por 35,99 euros.

Bershka se ha decantado pro la pata de gallo en tonos camel y blanco. pinit bershka

A modo de adorno, la minifalda cuenta con una pequeña cadena extraíble en uno de los lados mientras que en el otro luce una pequeña abertura que le da un toque muy atrevido. Si te has enamorado de ella no te lo pienses demasiado, porque en las tallas más pequeñas está empezando a agotarse. Y si lo que te gusta es el diseño, también está disponible en negro.

pinit bershka

Y ahora ¿sigues pensando que la pata de gallo no es para ti?