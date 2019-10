9 oct 2019

No hay nada más sexy para un look de entretiempo que una blusa con la espalda escotada, y algunas ya se han hecho virales en el low cost, como esta satinada de Zara que ha enamorado a las influncers ¡y a nosotras! Pero el tiempo pasa y la moda no para, por eso os traemos otra versión que ha lucido la influencer Marta Soriano y que no vas a creer de donde es.

Blanca, cruzada, con escote a pico, mangas largas y fluidas de tejido semitransparente y bordados. La instagramer ha combinado la camisa con unos jeans claritos que sin duda, convierte el outfit en uno de lo más explosivo.





VER 15 FOTOS Prendas de entretiempo de Zara, H&M y otras firmas low cost que hemos copiado a las influencers con más estilo

Y no, esta vez no se trata de una prenda versátil que puedas llevar a la oficina. Esta es la prenda que necesitas para las ocasiones más especiales y los eventos más atrevidos. ¡Serás el centro de todas las miradas! Saca unos pantalones de traje del armario o una falda midi plisada para un look más elegante.

¿Dónde puedes conseguirla? Pues aunque parezca de Zara, Mango o H&M, esta blusa cruzada es de Shein y sigue disponible en todas las tallas. (XS, S, M y L). ¿Lo mejor? Que solo cuesta 9 euros. ¡Viva el low cost!