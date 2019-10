23 oct 2019

Tonos pasteles como el azul, el verde y el rosa, oscuros como el marrón o el negro, cálidos como el mostaza. Si buscas un pantalón que ponga un nuevo color en tu outfit -con los de punto, funciona-, pero también ponga clase, el paperbag es tu aliado. Y si además lo quieres a un precio asequible, en Bershka tienen lo que buscas.

La firma más juvenil de Inditex tiene de promoción siete modelos diferentes de este pantalón que llegó hace unos años a las pasarelas y ha conseguido quedarse entre nosotras gracias a las blazers que le acompañan y a la estupenda silueta que nos hace.

Prendas cómodas y cargadas de estilo que, por un precio entre 11,99 euros y 15,59 euros, puedes llevarte a casa para añadir colores, estilos o, simplemente, recambios a tus estilismos para ir a trabajar o, por qué no, para salir de fiesta.

Los tonos pastel acompañados de una blazer son una apuesta segura. pinit bershka

El miembro más barato de esta selección es el pantalón paperbag rosa, que cuesta 11,99 euros y por el momento está disponible en todas las tallas. Como sus "hermanos pastel" azul y verde, puedes combinarlos con blazers del mismo tono, una unión que te proporcionará un look muy sofisticado.

Con deportivas o con botines, puedes combinar tus paperbag con todo. pinit Bershka

Por un euro más, y costaban 22,99 euros, están los pantalones paperbag con hebilla en mostaza o camel, negro y azul pastel. Del primero solo quedan en las tallas más pequeñas, de la 32 a la 34, aunque la última comienza agotarse. Si escoges el negro, solo está disponible la talla 32, mientras que del azul, la 40 se ha agotado y la 38 está a punto de hacerlo.

Este último modelo es tipo cargo y lo tienen en negro y en marrón. pinit Bershka

Por último, y acompañado de un vistoso cinturón, está el modelo que cuesta 15,59 euros, (antes era 25,99) y que llega en dos tonos, el marrón y el negro. Del primero solo quedan tallas de la 32 a la 36, y del segundo quedan de todas aunque de la 26 a la 38 se están agotando.

Si todavía no tienes claro si este pantalón es para ti, piensa en tu estilo. Si lo tuyo es marcar silueta, lucir zapatos de tacón medio o si buscas un look de oficina elegante pero sin complicaciones, no te lo pienses más. El paperbag es el pantalón que estabas buscando.

¿Sabes ya qué color vas a elegir?