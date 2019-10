29 oct 2019

¿Existe el vestido perfecto? O, mejor dicho, ¿qué tiene que tener un vestido para ser perfecto? A priori, lo primero es que nos guste, que nos quede bien, que sea acorde a nuestro estilo y que, además, su precio se ajuste a nuestro presupuesto. Además, debemos ser capaces de combinarlo, al menos, con tres prendas de nuestro armario y si, para ir más allá, está de plena tendencia, nos soluciona unos cuantos quebraderos de cabeza 'fashionistas' y nos hace tipazo... no busques más, ¡lo has encontrado!





En este caso, el flechazo lo hemos tenido en la nueva colección de Mango, donde hemos encontrado el vestido perfecto para estas Fiestas, pero también para todos nuestros looks de invitada de este otoño-invierno. En un elegante terciopelo morado, con un favorecedor largo midi, un sensual escote en uve y un nudo en la cintura que, por si fuera poco, estiliza y nos hace más delgadas, no nos extraña que esta joya esté en la sección de 'best sellers' de la firma española.

pinit Mango

Sin duda, este vestidazo de terciopelo de Mango se convertirá en nuestro favorito para nuestros looks más especiales en los meses de frío, y nos lo imaginamos con unas sandalias y joyas XXL para la fiesta de Navidad del trabajo o el cotillón de Nochevieja, pero también con unos salones en contraste, un pamelón y una estola de (efecto) piel para nuestras bodas de día este otoño invierno. Las más atrevidas, lo pueden llevar con una cazadora de cuero y unas botas altas para darle un toque más cañero. ¿Necesitas más buenas razones para caer en la tentación? Cuesta 39.99 euros y, de momento, solo se ha agotado en la talla L.