30 oct 2019

Compartir en google plus

Últimamente no dejamos de ver a Sara Carbonero en Instagram. Y es toda una alegría porque sus looks son perfectos para estos días en los que empieza a hacer frío. Primero fue con un abrigo rebajado, después con una combinación de abrigo y botas militares. Y ahora, con una combinación también ganadora pero algo más ligera que le vamos a copiar antes de que bajen del todo las temperaturas. No es otra que la suma de falda midi plisada, cazadora de cuero y zapatillas blancas. Y un accesorio que últimamente va con ella a todas partes, el sombrero.





VER 9 FOTOS Cazadoras de cuero: así se llevan este otoño 2019

Sara Carbonero tampoco ha descubierto la pólvora, pero sí nos ha recordado que una falda plisada se puede llevar más allá de un look de fiesta o de oficina. De hecho, nos encanta en este contexto informal y lo bien que queda con zapatillas (en lugar de con botas, que hubiera sido nuestra primera opción). Si además le añade una cazadora de cuero y un sombrero como accesorio estrella, el look es de 10. Urbano y cómodo, no habrá día de paseo por la ciudad que se nos resista.

¿Te gusta? ¿Lo quieres copiar? Pues seguro que tienes una cazadora de cuero en el armario a la que puedes recurrir (es una pieza básica que nunca pasa de moda). Y si lo que te hace falta es una falda plisada en versión otoño/invierno, las mejores y más baratas están en Stradivarius o Primark. Eso sí, las zapatillas ya son algo más especiales porque las de Sara tiene un toque de animal print que nos ha enamorado. Y no hemos tardado en encontrarlas. Son estas.

Estas son las zapatillas de la firma Popa que lleva Sara Carbonero. pinit popa

Lógicamente son de la firma de calzado de la que Sara es imagen, Popa. Unas zapatillas blancas con perforaciones en los laterales y un detalle de leopardo en la lengüeta y el contrafuerte. Cuestan 85,95 en la web de la firma.

En resumen, un estilismo tan sencillo como brillante que vamos a explotar de aquí a que el frío nos obligue a llevar abrigos y bufandas.