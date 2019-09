26 sep 2019

¿Tienes ya en tu armario de otoño unos botines cowboy? Si no seguiste nuestros consejos y todavía no se los has copiado a las influencers, estás de suerte. Gracias a Sara Carbonero hemos descubierto uno de los modelos más originales que hay con los que conseguirás diferenciarte del resto. Es cierto que en Lefties encontramos las botas camperas más baratas y que María Pombo tiene unos de Springfield que son los más bonitos. Hasta nos enamoramos de los favoritos de Mery Turiel que son de Mango, pero los de la periodista nos han robado el corazón.





Nos hemos recorrido las tiendas low cost buscando los botines cowboy perfectos. Rocío Osorno agotó en Pull&Bear unos que pegan con todo, pero Sara Carbonero se ha hecho con un modelo negro con la punta más cuadrada. Así es, la mujer de Iker Casillas ha apostado por unos botines no tan puntiagudos como los que hemos visto en las tiendas, con costuras marrones y algo de tacón. Con una imagen a través de su Instagram Stories, la periodista mostró estos botines que ya hemos buscado dónde copiárselos.

En Asos hemos localizado un modelo muy similar a los de Sara Carbonero. Se trata de unos botines cowboy negros de la marca de calzado Buffalo con costuras con relieve y un diseño que no tiene nada que envidiar a los de la periodista. También tienen algo de tacón y la caña media y cuestan 171,99 euros. A pesar de que se nos va algo de precio nos ha parecido un modelo ideal para imitar a Sara Carbonero.

