1 nov 2019

Parece que el frío sigue dando tregua y no termina de llegar, pero que no te pille por sorpresa. En las próximas semanas las temperaturas bajarán radicalmente y en el low cost ya te está esperando ese abrigo básico, sencillo y funcional que va a salvar todos tus looks diarios: el plumífero de Zara que Marta Soriano y Alba Díaz ya tienen en su armario.





Las influencers han coincidido en Instagram con esta cazadora acolchada de corte oversize, resistente al agua, con cierre de cremallera, bolsillos delanteros, cuello y puños elásticos. ¿Puede haber algo más cómodo, ligero y calentito?

Una prenda que se va a convertir en el abrigo estrella de la temporada y que, al igual que los cárdigans de punto, vas a combinar en cualquier outfit, pero sobre todo con jeans para ir al trabajo, para viajar o para salir de compras.

Tanto Marta como la hija de Vicky Martín Berrocal lo han lucido con sus vaqueros favoritos, y tenemos que decir que sienta de maravilla.

Cazadora oversize acolchada de Zara en tono beige. (49,95 euros). pinit zara

Su tono beige es tan ponible y versátil que estamos seguras que se va a agotar en un abrir y cerrar de ojos. Y si prefieres lo clásico, también está disponible en color negro para que aciertes de lleno. Tallas: de la XS a la XL. Precio: 49,95 euros. La mejor inversión del otoño que seguirás sacando del armario cada temporada.