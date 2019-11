10 nov 2019

Primark no deja de sorprendernos. La última vez fue con el lanzamiento de la colección de Dulceida que ha arrasado en la calle y también entre las influencers. Erea Louro apostó por el abrigo de la colección y Laura Matamoros por un mono de efecto piel que le hacía tipazo. Pero más allá de esta colaboración, nos ha llamado la atención la propuesta que veíamos en sus redes sociales. Un look de fiesta de los más original con una prenda que hacía mucho que no veíamos: un bustier. En este caso, es para llevar por fuera y en la firma irlandesa te proponen cómo. Sigue leyendo si queres hacerte, por muy poco dibero, con el look de fiesta más original de cara a las navidades.

La propuesta es sencilla, solo necesitas tres prendas (algunas de ellas tan básicas como una blusa negra) y lo que tienes que hacer es cambiarles el orden. Una minifalda negra de efecto piel con cremallera delantera a la vista, una camisa de raso negra (elige una lencera, dentro de la colección de pijamas de la firma) y un sujeador con un corte especial. Aunque más que un sujetador, es un bustier para llevar como top, con cazuleas armadas, cremallera y tejido gris con purpurina. Llévalo por encima de la blusa y crearás un efecto de lo más original.

La falda que proponen para el conjunto es esta mini con cremallera a la vista. Cuesta 15 euros. pinit primark

La minifalda del conjunto cuesta 15 euros, el bralet 14 y la blusa la puedes encontrar por 10 euro. En total, menos de 40 euros para un conjunto espectacular que puedes rematar con unas botas altas de tacón para convertirte en la reina de la fiesta.