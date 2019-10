21 oct 2019

No hay que perderle la pista a Laura Matamoros. Porque poco a poco se está ganando un puesto en nuestra lista de nuevas influencers a las que seguir en Instagram. La colaboradora televisiva tiene cada vez más clara su pasión por la moda y lo demuestra día a día en las fotos que sube a las redes sociales. Y, cómo no, nuestras favoritas son esas en las que lleva alguna prenda o accesorios low cost. Zara es una de sus firmas fetiche y sus últimos looks cuentan con alguna pieza de la nueva colección del buque insignia de Inditex. Ya sea un sombrero o unas botas de esas que no te quitas en toda la temporada.

Pero lo que parece gustarle más a Laura es seguir las tendencias y ya hay una que está entre sus favoritas. Nos referimos a las prendas de efecto piel que tanto se llevan. Primero fueron unos pantalones y ahora ha sido un mono negro que, además, es de Primark y que pertenece a la colección que ha hecho Dulceida para la firma irlandesa que saldrá a la venta este 24 de octubre.

La prenda es un mono de manga larga, con botonadura delantera y dos bolsillos en la parte frontal. Es de largo tobillero y lleva una vuelta en el bajo. Un diseño de efecto piel en color negro que, como decíamos, pertenece a la colección que ha hecho Dulceida para Pirmark y que se venderá a partir del 24 de octubre.

Laura ha apostado por unos accesorios de lujo, un cinturón y un bolso de la firma Dior y unas zapatillas de estilo deportivo con suela track. Un contraste que nos encanta.

Estamos deseando que llegue el día 24 para poder ver al completo la colección de Dulceida para Primark porque estamos seguras de que va a ser todo un éxito.