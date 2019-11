17 nov 2019

A priori no es una prenda que esté entre nuestros básicos de fondo de armario. Pero una vez que has probado uno, no te lo quieres quitar en todo el invierno. Hablamos del poncho, el gran olvidado cuando llega el frío. Pero tan práctico que, si te decides a llevarlo, ya no podrás vivir sin él durante los meses de frío.

Normalmente son de punto, se meten por el cuello y son para llevar sobre un jersey básico o una camisa. Este 2019, sin embargo, se llevan tipo bufandas gigantes, de cuadros, con flecos y multiposición. Es decir, te los puedes poner -con la ayuda de un cinturón- de la manera que más te guste.

Esta influencer nos ha enseñado a llevarlo con cinturón en un look básico. Un total black con un poncho de cuadros verdes que destaca sobre las prendas oscuras que lleva debajo. Pero el que hemos encontrado nosotras es más básico aún, también de cuadros pero en tonos grises y camel. Es de Oysho y tiene unos botones para ayudarte a colocarlo de manera más sencilla. No te tienes que preocupar ni en darte maña con el cinturón.

La firma de Inditex ha dado en el clavo: este invierno se llevan los ponchos de cuadros y terminados en flecos. pinit oysho

Es talla única y cuesta 29,99 euros. Y el truco de este modelo de la firma de Inditex está an sus botones estratégicos, repartidos por toda la prenda pero de forma discreta (apenas se ven, se camuflan con el estampado) para que te lo coloques en diferentes posiciones, según el efecto que busques o con qué lo lleves debajo. Encima de un jersey gordo, de un abrigo e igual con falda que con pantalón, es el extra de calorcito que necesita tu look los meses más fríos del año.

El poncho de Oysho lleva botones repartidos por toda la prenda para que se pueda colocar en diferentes posiciones. pinit oysho

Si buscas un extra de brigo y, a la vez, un extra de estilo, invierte en un poncho. ¡No te arrepentirás!