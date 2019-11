10 nov 2019

A veces no hay que darle más vueltas ni pensárselo mucho. El jersey más sencillo y que parece más calentito es, efectivamente, el que más te vas a poner a lo largo del invierno. Porque pega con todo y porque suele estar en el low cost a precios muy asequibles. Ya nos pasó con los jerséis más básicos de Primark y ahora nos ha pasado lo mismo con este modelo de Stradivarius. Porque sí, a veces apetece algo original y diferente, pero en la mayoría de los días, tiramos de básicos infalibles como este. La pena es que cuando nos hemos dado cuenta de su valor, ya está prácticamente agotado.

Este jersey de ochos de Stradivarius pega con todo y solo cuesta 25,99 euros. pinit stradivarius

Es este modelo de cuello vuelto, cuerpo oversize con ochos de toda la vida y que queda igual de bien con pantalones que con falda. Está disponible en tres colores: azul, blanco y camel pero en este último está completamente agotado en web. En los otros dos tonos -blanco y azul- tampoco queda la talla L. Así que si eres una de las afortunadas que lo encuentra en tienda no lo dejes escapar. Sienta bien con todo y solo cuesta 25,99 euros.

En camel está agotado en todas las tallas pero en blanco y azul aún queda en M y en S. pinit stradivarius

Lo bueno de estas prendas es que son comodín y perfectas para cuando las bajas temperaturas nos limitan las posibilidades a la hora de vestir. Con pantalón de pana queda ideal (así lo proponen en la web de la firma de Inditex) pero es que también nos encanta con una minifalda de cuero o con un pantalón de efcto piel. Tanto por dentro como por fuera.

Si puedes y está en tu talla, cómpralo en la web. Si no, no dejes de buscarlo en tienda porque te va a solucionar más de un look este invierno. Palabra de experta.