18 nov 2019

Una vez apuntadas las fechas, los descuentos, las firmas y todo lo que necesitas saber del Black Friday 2019, tienes que empezar a hacer la lista de todo aquello que quieres comprar con descuento. Además de los regalos de Navidad, esta fecha es perfecta para hacerte con el look perfecto para las fiestas pero con descuentazo. Si ya has echado un ojo a los vestidos de Nochevieja que puedes comprar más baratos, te recomendamos que incluyas en tu lista los pantalones de María Fernández-Rubíes. Una prenda que es todo un acierto y que combinados con el top de la nueva colección de Zara que parece de alta costura, conseguirás un look de diez.

Y es que, la influencer ha comenzado con sus propuestas para las fechas navideñas. María no ha podido resistirse a hacerse con una de las prendas de Zara nuevas que han causado sensación. No se ha atrevido con el top más espectacular del momento, pero sí con uno de la misma colección. Se trata de un modelo cropped, palabra de honor con escote recto y bajo con volumen en color rosa que cuesta 39,95 euros. Pero si el top te parece original espera a ver los pantalones con los que ha decidido combinarlo.

Top de Zara con volantes en el bajo (39,95 euros). pinit zara

María ha dado con uno de los pantalones más originales. Se trata de un modelo de Uterqüe en color negro que tienen el bajo adornado con tiras de strass. Cuestan 199 euros, por lo que se han convertido en uno de esos caprichos que no tienes que dejar escapar en el Black Friday. Y es que, Uterqüe tendrá descuentos del 20% en tienda física y online. La instagramer completó el look con unos zapatos de vinilo transparente de Juan Vidal. ¡Listas para copiar este look de María!