16 nov 2019

Entre tanta propuesta de Black Friday, Nochevieja y prendas con brillos varios, la vista nos juega una mala pasada y no reparamos en las prendas que realmente merecen la pena. Hace unos días repasábamos la nueva colección de Zara con unas piezas llenas de volumen que nos enamoraron nada más verlas. Entre ellas, un top bicolor que ahora le hemos visto a la influencer internacional Nina Sandbech y nos ha dejado sin palabras. ¿En serio una prenda de Zara, de menos de 50 euros, puede convertirse en esta absoluta maravilla?

La influencer ha posado en Instagram con un espectacular look de fiesta en el que el protagonista es este top de Zara que cuesta menos de 50 euros. pinit instagram de nina sandbech

Sí, el protagonista del look es este top de Zara con el cuerpo de terciopelo, el escote en forma de corazón y unas mangas rosas con tanto volumen que no pueden pasar desapercibidas. Cuesta 49,95 euros y hay disponibilidad desde la talla XS hasta la XL. Algo que no es muy común en el buque insignia de Inditex, que cada vez que saca algo extraordinario casi hay que rezar para que repongan unidades.

Este es el top de Zara que ya se ha convertido en nuestro nuevo objeto de deseo. pinit zara

Reconocemos que es difícil de combinar pero precisamente por eso nos encanta el look de esta instagramer, que lo ha combinado con unos pantalones de cuero (los suyos son de & Other Stories pero puedes encontrar unos en Zara por 19,99 euros) y unos zapatos de brillos -muy Cenicienta- de la diseñadora española Pura López.

El resultado de las fotos (el efecto borroso es a propósito de la influencer) no puede ser más impresionante así que no pensamos dejar escapar este maravilloso top que nos va a convertir en la reina de la fiesta. ¿Aguantaremos hasta el Black Friday para comprarlo con descuento? Tenemos serias dudas.