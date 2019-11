20 nov 2019

Al igual que las diademas a lo Gossip Girl se convirtieron en una tendencia clave para esta temporada, también lo hicieron, aunque de forma más silenciosa, los bucket hat (más conocidos como los sombreros de pescador que se popularizaron en los años 80 gracias a la estética musical de los raperos clásicos).

Y este otoño/invierno la cadena pasarela-low cost ha vuelto a dar sus frutos con diseños de lo más sofisticados como el de animal print de Ganni, el de rafia de Gucci o el de pana de Zara que está arrasando entre las influencers, cuesta 15,95 euros y está a punto de agotarse.

Un accesorio práctico, low cost, favorecedor aunque no lo creas, mucho más ligero y calentito que otros complementos como los sombreros de ala ancha y perfecto para crear looks con los que sobrevivir al frío con estilazo. Y si todavía no te convence, puede que estos outfits vistos en Instagram te inspiren.

1. Con traje de chaqueta y pantalón en tono beige, camiseta básica blanca y zapatillas.

2. Con sobrecamisa de cuadros y total look blanco.

3. Con gabardina, jersey de punto crop, jeans y botas militares.

4. Todo al negro con abrigo recto masculino y pantalones encerados.

Encuéntralo en la página web de la firma de Inditex antes de que se agote el stock (ya solo queda la talla S). ¡Corre!