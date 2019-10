17 oct 2019

No sabemos si Pelayo Díaz, el influencer, bloguero y estilista del extinto programa de Telecinco "Cámbiame", tiene algo que ver con este look de Laura Matamoros. Lo cierto es que ayer la ex colaboradora de los realities de Mediaset acompañó a su amigo a la inauguración de la nueva tienda de Uniqlo en Madrid, con lo que no sería raro que le hubiese echado una mano para conseguir sorprendernos con uno de los mejores outfits que le hemos visto en tiempo. No tiene demasiada complicación: combina unos pantalónes color arena de Zara, una sencilla camiseta de algodón y un cinturón de Dior. El toque genial está en el accesorio estrella: el sombrero, un espectacular diseño de ala ancha en color naranja que nos tiene fascinadas.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo en el que Mar Saura nos explica cómo llevar sombrero con estilo.

Sorprendentemente, Laura Matamoros consigue cambiar las ideas preconcebidas al respecto de este tipo de sombreros y nos convence para incluirlo decididamente en nuestros estilismos de otoño. Incluso en Zara, donde encontramos las versiones low cost más estilosas de este tipo de sombrero, suelen formar parte de looks bastante formales y trabajados. Sin embargo, la decisión de Laura de llevarlo con una simple camiseta y unos pantalones totalmente sport nos parece una genialidad. Diez en estilo para Laura Matamoros o para Pelayo Diaz, si es que la idea ha sido suya.

Sombrero de lana en color negro con cinta a juego, de Zara.

Uno de los sombreros que nos parecen más apropiados para ensayar esos nuevos looks con la cabeza cubierta es este diseño totalmente negro de Zara. Está confeccionado en lana y va adornado con la consabida cinta en el mismo tono. Cuesta 25,95 euros, con lo que tampoco tienes que hacer una inversión desmesurada para ver si encaja en tu día a día o no.

sombrero de Zara de lana en color crudo.

El sombrero más espectacular que ahora mismo incluye la nueva colección de Zara es este diseño en lana de color crudo, perfecto para buscar un contraste con los estilismos mas oscuros. Se adorna con un cordón color marrón en vez por la tradicional cinta y cuesta 25,95 euros.

Sombrero de ala ancha gris con cinta combinada a contraste.

Una tercera opción algo más informal y con una amplitud del ala un poco menor es este sombrero color gris. También está confeccionado en lana y lleva una cinta de colores combinada a contraste. Cuesta lo mismo que los otros dos: 25,95 euros.