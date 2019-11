25 nov 2019

No nos podemos creer que casi nos pase desapercibido en la sección de última semana de Zara el que, sin duda, es el vestido más especial de la nueva colección. Obsesionadas como estamos con los looks de fiesta y enamoradas de la nueva línea de cashmere reciclado del gigante de Inditex, hemos estado a punto de perdernos esta maravilla de punto en rosa empolvado que nos garantizará los mejores looks del invierno, de la mañana a la noche.

En este vestido de Zara, todos los elementos funcionan: el punto se cuela en nuestro armario como una de las tendencias que más fuerte pisa esta temporada; el largo midi y la silueta entallada nos ayudarán a presumir de tipazo; el rosa empolvado demuestra, como ya lo han hecho la Reina Letizia o Máxima de Holanda, que los colores y estampados clásicos de la primavera se cuelan en nuestro armario de invierno y, por si fuera poco, las mangas con volumen, añaden una dosis de sofisticación perfecta.

Y, además, está el precio... Esta joya de Zara cuesta menos de 40 euros (39.95 euros, para ser exactas), de momento está disponible en todas las tallas (S, M y L) y te vestirá 24/7: para el día, lo puedes llevar a la oficina con unas bailarinas, unos mocasines o unos botines cómodos; para el 'afterwork', ponte tus botas de tacón por si la cita se alarga y para la noche, combínalo con unos taconazos y unos pendientes XXL para ser la reina de la fiesta. Y sí, también te sirve para los estilismos más relajados del fin de semana: unas zapatillas blancas y un cárdigan de lana oversize, y tendrás un look cómodo y con muchísimo estilo.