28 nov 2019

Aún no ha teminado la semana, pero no nos da miedo afirmar que estamos ante el look más cool que hemos visto en los últimos días y que, difícilmente, aparecerá otro que lo supere hasta el domingo. Paz Vega apareció sobre la alfombra roja que daba el pistoletazo de salida al Black Friday de Amazon con un estilismo tan inteligente que eclipsó al resto de famosas presentes. Una lección para las celebrities españolas habituales de la 'red carpet': ya no basta con vestirse bonito con un diseño más o menos espectacular.

Qué gran idea sumar unas fantásticas botas rojas al look de lentejuelas azules de Paz Vega. pinit instagram

Diseccionemos el look de Paz Vega, porque tiene aspectos interesantes. El vestido es un diseño de Jorge Vázquez que una diva al uso jamás elegiría, porque no resulta especialmente sexy: apuesta por un silueta amplia, con la parte superior estilo camiseta y la falda línea A. Sin embargo, el concepto es espectacular: confeccionado en un tejido de lentejuelas azules, lleva en la cintura un enorme lazo negro, deudor de la moda disco de los 70. Una fantasía que multiplica su maravilla por diez al combinarlo con unas botas rojas adornadas con strass. El golpe de efecto es único.





La espectacular aparición de Paz Vega con este lookazo nos deja, además, dos lecciones de estilo para actualizar los looks de fiesta que ya tenemos en el armario. La primera: podemos recuperar ese vestido o traje de lentejuelas para la tendencia de este año añadiéndole un gran lazo. La segunda: si sustituimos los recurrentes zapatos de tacón por unas botas de un color llamativo que contraste, nos apuntaremos otro triunfo de moda. Y de paso conseguimos un extra de comodidad. Genial.