2 dic 2019

El estampado de cuadros se ha convertido en uno de los imprescindibles de esta temporada y en concreto el tipo de cuadro grande y en colores llamativos. Muchas son las influencers que se han unido a esta tendencia añadiendo prendas de este estilo a sus looks. Ana Rey lo hizo con una de las más bonitas de H&M, Sara Carbonero con un abrigo muy elegante y Teresa Bass se apuntó con la moda de las sobrecamisas de Zara. Sin embargo, ninguna de ellas se habían atrevido con prendas tan llamativas como sí han hecho Marta Lozano y Teresa Andrés.

Marta Lozano optó por apuntarse al estampado de cuadros con un abrigo. La influencer valenciana escogió un modelo en tonos azules claros y marrones largo que combinó con un jersey rosa y jean claro. Con este look, Marta demostró que este tipo de abrigos no solo valen para combinarlos con prendas básicas y oscuras, si no que también puedes acertar (y de lleno) llevándolo con ropa muy colorida. El abrigo de Marta es de Louis Vuitton, sin embargo en Primark hay una selección con la que copiar este estilismo.

Su amiga Teresa Andrés también se ha hecho con una de las prendas de Louis Vuitton que confirman que los cuadros son un 'must have' de este otoño. La instagramer optó por llevarlos en un jersey. En concreto, escogió un modelo de corte oversize en tonos azul marino, rojo y blanco, que combinó con un pantalón de vinilo negro y botines de tacón y plataforma. Un outfit muy navideño con el que ha conseguido hacernos necesitar un jersey de cuadros en nuestro armario. Y tú, ¿te quedas con el abrigo o el jersey?