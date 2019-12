3 dic 2019

Cuanto más observamos a las influencers, mejor vamos entendiendo todos los trucos que ponen en marcha para captar la atención de la tribu fashionista y secuestrar nuestra admiración. Gala González lo hace extraordinariamente bien. En una temporada marcada por un uso intenso del color en combinaciones imposibles, ella opta por el no color radical: el negro. Ahora que la tendencia favorece la feminidad más sofisticada, con prendas profusamente adornadas, faldas midi con vuelo y siluetas seductoras, se decide por un total look absolutamente masculino. A tus pies, Gala. Gracias a ti, ahora sabemos que podemos elegir vestir de tendencia o de todo lo contrario.

Un toque de color le basta a Gala González para levantar su total look negro. pinit instagram

Este look que tanto nos ha llamado la atención juega con prendas totalmente básicas, que quizá hasta tengas en el ropero. Los vaqueros de espíritu vintage años 90 (la cintura alta, el bajo con vueltas) y el cisne negro son básicos de fondo de armario. La americana es la pieza clave: oversize y cien por cien masculina. Ocurre lo mismo con los mocasines: como poco, podemos decir que no tienen género.

Importante: Gala elige todas estas prendas en color negro, una opción que podría quedar extraordinariamente plana y aburrida si no fuera por el truco de estilo que la influencer pone en práctica y que justifica todo el look. Esos calcetines color morado que nos sorprenden a los tobillos son una genialidad absoluta. De hecho, es probable que Gala González haya pensado todo el look para lucirlos, y no al contrario. Aún así, es un truco genial para las que adoramos el negro pero sabemos que aburre hasta las piedras. Nos los aplicamos ya.