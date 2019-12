5 dic 2019

Nos gusta Amaia porque es fiel a sus gustos, su estilo y sus principios. La artista lo ha demostrado con los valores que representa desde que salió de 'Operación Triunfo', con el tipo de música que ha escogido hacer, con cómo ha encaminado su carrera artística y hasta con su esencia a la hora de vestir. Su primer disco 'Pero no pasa nada' tienen un estilo característico que va unido a los looks que lleva cada vez que aparece en público. Amaia siempre consigue sorprendernos y después de sacar su versión más sexy con el outfit de 'El Hormiguero', la artista ha apostado por un cambio de look y un estilismo del que los complementos se llevaban todo el protagonismo y que nos han dejado sin palabras.

Amaia asistió a la premiere de 'El legado de los huesos', película con una banda sonora de la que la ex triunfita ha formado parte con 'Luz y Sombra', canción que estuvo entre las preseleccionadas para optar a los Goya. Para dicho acto, escogió un vestido midi negro de corte ajustado al que no nos tiene acostumbradas. Amaia suele optar por prendas fluidas y sueltas, sin embargo para esta ocasión presumió de figura con un vestido de escote asimétrico y la espalda al descubierto. Un estilismo sorprendente también por un peinado nuevo. Amaia cambió su look peinando la melena con el efecto frizz.

Sin embargo, el protagonismo del look se lo llevaron los accesorios que escogió. Amaia combinó el vestido con unas botas verdes de punta y tacón cuadrado de Paloma Wool, una de sus firmas favoritas. Un diseño que cuesta 279 euros y que también hay disponible en azul, negro y marrón. Por último añadió un bolso de mano estilo bombonera en color fucsia con lentejuelas de Hannah Montana. Sí sí, has leído bien. La cantante recuperó una de las prendas de cuando era pequeña y lo añadió al look sorprendiendo a todos los presentes.

Un look que no sabemos si está inspirado en la década de los 70, los 80 o los 90, pero con el que sin duda Amaia ha dado mucho que hablar. Y tú, ¿estás a favor o en contra de este esilismo?