7 dic 2019

La moda no entiende de temperaturas, eso es así. Por más que el frío no nos dé tregua no podemos dejar de llevar estos tops asimétricos. Lo cierto es que dejar un hombro al descubierto sigue siendo un look de lo más estiloso y sugerente.

Como no podía ser de otra manera, nuestra firma de cabecera, Zara tiene el top one-shoulder más maravilloso del momento. Y no, no se trata de un diseño nuevo, de hecho se agotó en verano, y consciente del éxito la marca de Amancio Ortega la ha vuelto a lanzar. El top es negro, con (una sola) manga larga, detalle fruncido en el hombro y con un 70 por ciento de lino en su composición. Y está disponible en toda las tallas por 29,95 euros.

Es ideal para combinarla con unos vaqueros y un abrigo gris a rayas. Pero también lo puedes llevar con una falda de piel, y botas altas.

Conjunto de blusa asimétrica y falda de Bershka. pinit d.r

Pero además de Zara, Stradivarius también supo leer el éxito de esta prenda. En este caso ofrece uno con estampado de polka dots, (17,99 euros). Ambos son perfectos e ideales, y además atemporales. Ya vimos que no importa que el termómetro marque 36 grados o -1, los tops asimétricos son siempre un must.