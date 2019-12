8 dic 2019

Los jerséis son una prenda imprescindible en nuestro armario cuando llega el invierno. Cambiamos nuestras prendas de lino por jerséis gruesos y calentitos. Y esta temporada podemos decir con mucha seguridad que el diseños que más triunfan entre las influencers es el trenzado y es que es perfecto para llevar con todo tipo de prendas. Así lo ha dejado claro Eugenia Silva, que no ha dudado en hacerse con el más bonito de la temporada.

La modelo ha optado por un jersey trenzado en color ladrillo, y lo ha mezclado a la perfección con una chaqueta de borrego camel y unos pantalones en verde militar. El look nos parece más que perfecto, es como sacado de un editorial de moda. Se trata de un jersey amplio, pero que no es oversize y es de Mango.

La modelo subía a Instagram un look cómodo de fin de semana con un jersey que podemos tildar como el más elegante del invierno.

¿Y qué tiene este jersey para que todas lo queramos? Pues que su efecto volumen nos parece de lo más original del mercado. Y además su precio, por solo 19,99 euros puede ser tuyo.

En la web ya no está disponible en la talla S, solamente quedan en la M y la L. No nos extraña, ha sido uno de los diseños más bonitos de Mango y sin duda el favorito de infleuncers y modelos.