7 dic 2019

¿A quién queremos engañar? Los jerséis son nuestros grandes aliados en el invierno. Es esa prenda que hace que un look se vea maravilloso, nos permite jugar con el layering y no exageramos cuando confirmamos que hay un jersey para cada día de la semana. Pero ¿qué pasa si te decimos que nosotras hemos encontrado el jersey más perfecto, ese que es tan atemporal que lo podrás llevar siempre? No, no es una broma. Es de Stradivarius y ha sido amor a primera vista.

El nuevo jersey perfecto de la firma de Inditex combina el punto trenzado con las mangas globo -que están tan de moda-. Además es de corte oversized, y su precio es lo mejor por 25,99 euros tendrás una pieza que además de cómoda y calentita se puede combinar con todo. La marca low cost lo ofrece en verde mente, beige, crudo y azul bebé. Pero debes darte prisa porque vuela. Se está agotando en casi todas las tallas y no nos sorprende.

Cuando te decimos que es ideal, es por que lo es. Este estilo de jersey se pude combinar con minifaldas, vestidos, faldas plisadas, vaqueros e incluso con unos pitillos de piel.

Nuestro mejor consejo es que vayas a por él ¡ya! y que lo compres en todos sus colores, te aseguramos que será una de tus mejores inversiones del año.