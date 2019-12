14 dic 2019

No falla. Todo lo que se pone Marta Ortega se agota de inmediato. Da igual que sea un vestido de flores, una gabardina o una chaqueta de lana. La hija de Amancio Ortega es la mejor embajadora de Zara y luce a la perfección sus prendas más icónicas cada temporada. Lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo ahora, incluso durante su embarazo. La última que ha elegido tiene el estampado de moda del invierno: la pata de gallo. Un abrigo con cinturón que nos ha enamorado pero que no vamos a poder conseguir: está agotadísmo.





VER 12 FOTOS Pata de gallo: el estampado más elegante del otoño 2019

Marta Ortega con el abrigo de Zara de pata de gallo que ya está agotado. pinit gtres

Marta Ortega acudía en La Coruña a un concurso hípico junto su familia, entre los que estaban sus padres, su hijo y su marido, Carlos Torretta. Y fue para esta ocasión, precisamente, para la que eligió el abrigo de Zara que queremos y que ya no podemos tener. Se trata de un abrigo oversize con el estampado más famoso del invierno, la pata de gallo, con cinturón y detalles tipo trench en las mangas. Está compuesto por una mezcla de lana y algodón y tiene dos bolsillos visibles en los laterales. El precio no llega a 100 euros (cuesta exactamente 99,95) y había tallas desde la XS hasta la XL. Pero ya no queda ninguna y no hay ni la posibilidad de apuntarse a alguna lista de espera para cuando lo reciban.

El abrigo de Zara que lleva Marta Ortega está agotado en todas las tallas. pinit zara

Una pena porque cada vez que lo miramos, nos gusta todavía más. Solo nos queda esperar a que lo repongan y ser una de las afortunadas que se lo pueda comprar antes de que se agote de nuevo. ¿Cuál será la próxima prenda de Zara que Marta Ortega convierta en viral?