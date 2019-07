22 jul 2019

El estilo de Marta Ortega es uno de los más seguidos y, en consecuencia, copiados. La hija del dueño de Inditex se ha convertido en la mejor embajadora de Zara y en todas sus apariciones públicas acaba vistiendo alguna prenda de la firma que termina agotándose. Lo hizo con un vestido de flores durante a la reunión de la junta de accionistas de Inditex y en la Fashion Week con un los mules más virales de la marca. Y ha sido ahora, durante el tradicional concurso de Saltos Internacional Casas Novas en A Coruña, cuando Marta Ortega ha adelantado la tendencia que estamos seguras que va a ser la más seguida de la próxima temporada.

Y es que, la empresaria no solo utiliza prendas de Zara de nueva temporada, de rebajas e incluso de años atrás, también es habitual que use ropa que veremos más tarde en las tiendas , y sus looks en A Coruña podrían ser de este último caso. Allí nos ha desvelado que el vestido camisero y la tendencia army va a ser la protagonista que va a arrasar en la nueva colección de Zara para este invierno. Marta Ortega escogió un vestido camisero negro largo de botones para la primera jornada, que conjuntó con unas sandalias del mismo color. Un estilismo de básicos que versionó en el tercer día al llevar otro vestido camisero muy similar, pero esta vez en color beige.

En esta ocasión, combinó la prenda con un abrigo largo en color caqui de estilo oversize que conjuntó con sandalias marrones. Un outfit con un aire militar con el que Marta Ortega probablemente esté desvelando y adelantando cuál va a ser la tendencia que Zara lanzará en la próxima colección. Y por supuesto el vestido camisero tiene todas las papeletas de ser su prenda estrella.

Y estamos tan seguras porque en su segundo look, Marta Ortega apostó por una gabardina de lino en color verde caqui también que acompañó con prendas claras continuando con la misma línea de los estilismos anteriores. ¿Lo mejor? El twinning con su marido Carlos Torretta que se apuntó también al estilo militar con una camisa del mismo tono y pantalones blancos. ¿Estamos ante la tendencia del próximo invierno? Marta Ortega dice que sí.

