14 dic 2019

Compartir en google plus

Nos encanta Nuria Roca. Su estilo fresco y sencillo, pero siempre con toques de tendencia, nos conquista cada vez más y no dejamos de fichar todos los looks con los que sale en 'El Hormiguero' para copiárselos absolutamente todos. Porque ella se atreve con todo y sale airosa. Con sobresaliente, más bien, como con una falda larga de cuadros aparentemente imposible de combinar o una chaqueta oversize multicolor que muchos criticaron en redes sociales pero que a nosotras nos encantó nada más verla.

Como nos ha encantado la falda de su último look para el programa, un modelo de largo midi de lentejuelas que, para nuestra sorpresa y alegría, está rebajada. Conclusión: la necesitamos para esta Navidad.





VER 10 FOTOS Diez faldas midi para llevar un look diferente en Nochevieja

La presentadora es experta en darle un toque diferente a los looks, como ha hecho con esta falda midi de lentejuelas que ha combinado con un look muy rockero. pinit instagram de nuria roca

La falda es, sin duda, la protagonista del look. Un diseño de la firma francesa Gerard Darel, de largo midi, cuajada de lentejuelas verdes y que ya nos parece la opción más navideña del mundo. Es el modelo Teissa y, además, está rebajada en la web de la firma: costaba 250 euros y se ha quedado en 175. Ya no tenemos excusa para no comprarla porque tienen todas las tallas disponibles.

La falda que lleva Nuria Roca es de la firma Gerard Darel y está rebajada un 30%. pinit dr

Tiene pinta de ser comodísima gracias a la goma que lleva en la cintura aunque Nuria la ha tapado con un cinturón de tachuelas de Zara. También la combina con un jersey de Liu Jo de temporadas anteriores al que le ha dado el toque trendy añadiéndole hombreras. Unos botines del año pasado (lo ha dicho ella misma en su perfil de Instagram) de Sergio Rossi completan el look roquero y festivo a la vez que ya se ha convertido no solo en uno de nuestros favoritos de la presentadora, también en una de nuestras primeras opciones para esta Navidad.