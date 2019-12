18 dic 2019

La moda ha adquirido el estatus de arte y sus piezas más emblemáticas se han colado en el catálogo de las mejores casas de subastas. Si ya hay prendas caras y valiosas por sí mismas debido a sus materiales o diseñadores, ¡imaginad cuánto pueden llegar a costar cuando pasan a ser objeto de deseo de coleccionistas! Como el mítico vestido negro de Lady Di, que se acaba de subastar por tercera vez.

Algunas de estas piezas han conseguido cifras astronómicas gracias a su visibilidad y promoción mientras que otras solo contentan a los caprichosos. Así nos lo explica el historiador de moda Miquel M. Albero: cuando se alcanzan cifras muy altas en subastas de moda “o bien hay una institución detrás o alguien terriblemente caprichoso”. Según el experto en moda, los precios de estas subastas no son matemáticos ya que “no es un Picasso, no es un valor seguro”. El porqué de ese alto valor radica en “la exclusividad de la prenda, lo conocido que haya sido el diseñador y, por supuesto, la prensa que haya tenido el objeto”. Así se explica que los productos más antiguos o buenos no tienen porqué ser los más caros.

Repasamos las prendas y accesorios más famosos que han salido a subasta y las astronómicas cifras que han alcanzdo.

La tentación (de moda) vive arriba

El vestido blanco que lució Marilyn Monroe en 'La Tentación vive arriba' es el primero que nos viene a la mente cuando hablamos de subastas. Su valor, 4 millones de euros, vas más allá del diseño (de William Travilla) y se encuentra en la fama tanto de su portadora y en la escena que protagonizó.

El icono de Hermès

En 2016 se vendió en Christie's un bolso Hermès Himalaya Birkin de cocodrilo blanco por 267.867€ convirtiéndose en un record mundial. Además del valor icónico de la pieza, esta tenía apliques de oro blanco y diamantes aumentando así el valor de la materia prima.

Happy Birthday presidencial

La propia Marilyn Monroe se quitó “a sí misma” el récord del vestido subastado más caro del mundo cuando en 2016 el look que llevó para cantar Cumpleaños Feliz a Kennedy se vendió por 4,8 millones de dólares.

Los Girasoles de YSL

Fuera del mundo del cine los números descienden pero no dejan de sorprendernos. Esta chaqueta bordada de Yves Saint Lauren, inspirada en Van Gogh, se subastó este mismo año por 382.000€. Superó el récord del diseñador y estableció una referencia si se subastan piezas similares en el futuro.

El bolso más temido del “Reino Unido”

Si algo caracterizaba el estilo de Margaret Thatcher era el bolso que siempre la acompañaba. El modelo Asprey negro marcaba la llegada de la política a las reuniones cuando lo ponía de golpe sobre la mesa e incluso estableció un término popular “handbagging” (que significa “machacar a un persona verbalmente”). Algunos de los modelos que Thatcher donó alcanzaron más de 100.000€ en subastas benéficas.

Unas zapatillas clásicas

La casa de apuestas Sothebys vendió este mismo año las zapatillas Nike Moon Shoe (datadas de 1972) a un coleccionista independiente por valor de 393.120€. Son oficialmente las zapatillas más caras del mundo avaladas por el Guinness Word Record.

La Audrey más barroca

Siempre que pensamos en Audrey Hepburn viene a nuestra mente vestida con su vestido negro de Givenchy, ¡pero este no ha sido el más codiciado de la actriz! El vestido blanco y barroco diseñado por Cecil Beaton que lucía en 'My fair lady' alcanzó más de tres millones de euros la última vez que fue subastado.