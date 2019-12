26 dic 2019

Alexandra Pereira ha pasado una Nochebuena de ensueño junto a la familia de su marido, el libanés Ghassan Fallaha, en una casa increíble que no ha dudado en mostrar en sus stories de Instagram. Desde luego, estas primeras Navidades de casados merecen un esfuerzo extra de estilo, y Lovely Pepa no está defraudando. La estamos viendo con sus característicos estilismos alrededor del beige, su color favorito para el invierno. Sin embargo, es este outfit relajado pero súper cool el que más nos ha llamado la atención. El contraste de color es maravilloso y nos muestra una manera distinta de llevar blanco, más allá de los look monocromáticos que estamos viendo por todas partes. Es un lookazo total.

Nos encanta el contraste de color que ha conseguido Lovely Pepa en este look de Navidad. pinit INSTAGRAM

Otro punto a favor de este look de Navidad de Lovely Pepa: recurre a tendencias de temporada que están presentes en casi todas las colecciones. De hecho, eso nos facilita muchísimo la tarea de clonarlo, que es lo que nos apetece más ahora mismo. Partimos de una ventaja evidente: podemos tirar del fondo de armario y hacer uso de nuestros vaqueros blancos favoritos y de cualquier tipo de top blanco.





Americana de silueta recta y tono oscuro de Zara, muy similar a la que lleva Lovely Pepal. pinit ZARA

La pieza más complicada de encontrar ahora mismo es la americana de cuadros en un tono más bien oscuro, porque las que tenemos en el low cost son mucho más claritas. Sin embargo, Zara aún tiene en casi todas las tallas esta blazer de silueta oversize y en una estilosa combinación de dos tonos: marron y gris (49,95 euros). Como lo que nos interesa clonar sí o sí es el contraste con el blanco, este diseño encaja perfectamente.

Las botas de piel con estampado de serpiente en color burdeos son de Zara. pinit ZARA

Las botas sí que son prácticamente clónicas a las que lleva Lovely Pepa. Son otro diseño de Zara, están confeccionadas en piel de color burdeos con estampado de serpiente y llevan un tacón fino forrado y con una altura de 8,5 centímetros. El ancho de la caña es 19,5 centímetros. Son la pieza clave del look y súper tendencia de invierno, así que no dudes de hacerte con ellas (99,95 euros).