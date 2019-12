27 dic 2019

Sí, ya sabemos que no se trata de una tendencia de temporada porque llevan años asentados en los catálogos de todo el mundo. Pero precisamente por eso son un estampado ideal para tener a mano en tu armario e introducirlo en tus estilismos en cualquier momento. Los cuadros dan a cualquier prenda el toque justo de elegancia para convertir un look cualquiera en un estilismo a tener en cuenta. Y aunque tal vez no sea tu estampado favorito los cuadros son un must.

A lo largo del otoño varias firmas, como Zara, han confiado en el estampado más british para sus nuevas colecciones. Y la última en hacerlo ha sido C&A, incorporándolo a una nueva colección, London Calling, de su marca juvenil Clockhouse. Prendas que dejan clara su inspiración pero, para aquellas que se resistan, no viven únicamente de los cuadros. Aunque el protagonismo de la colección sí es para este estampado en color negro, que C&A ha llevado a una americana, una minifalda y un pantalón de cuadros.

La americana, no es nueva pero sí imprescindible. pinit C&A

La americana tiene un precio de 24,90 euros y tiene cuello y bolsillos de solapa y cierre de un botón en color negro. Y para aquellas que quieran un total look british pueden combinarla con la minifalda, que tiene bolsillos y cadena con mosquetón y cuesta 14,90 euros, o con los pantalones de bajo subido, que tienen un precio de 17,90 euros. Estos últimos son los únicos de las prendas de cuadros que han agotado alguna de sus tallas y solo están disponibles en la talla 34 y la 38.

¿Falda o pantalón? Si es el segundo corre, que quedan pocos. pinit C&A

Pero no solo nos han encantado las prendas de inspiración (verdaderamente) británica de la colección, y también hemos guardado entre nuestras favoritas tres sudaderas perfectas para nuestros looks más informales o nuestros momentos de ejercicio. En tonos grises y negros, son perfectas para acompañar cualquier vaquero o minifalda de color oscuro.

¿Fan de las sudaderas con mensaje minimalista? Aquí tienes otra. pinit C&A

Las tres cuestan 12,90 euros y podemos encontrarlas en las tallas comprendidas entre la XS y la XL. Con capucha, en estilo cropped o con mensaje, C&A ha lanzado tres sudaderas de inspiración urban que se pueden combinar a la perfección con su americana de cuadros. Y por menos de 50 euros.

El tono es parecido pero el diseño no, ¿cuál es la tuya? pinit C&A

¿Vas a seguir pensándote si a tu armario le faltan cuadros?