2 dic 2019

Compartir en google plus

La sonrisa de Lara Álvarez no puede ocultar que está enamorada. La asturiana aprovecha los fines de semana para ir a la Costa Brava a ver a su novio, el modelo Andrés Velencoso, con quien sale desde hace unos meses. Allí, recorren los sitios más bonitos de la tierra del modelo. El último, el Faro de San Sebastián en Llafranc, Gerona, desde donde Lara se ha hecho esta foto con un look cómodo y básico, pero que no deja de ser sexy. Un jersey camel a modo de vestido, un abrigo de cuadros y unas zapatillas blancas. Solo tres piezas con las que estar así de radiante.

Lo cierto es que Lara es especialista en este tipo de outfits sin complicaciones. Con abrigos o chaquetas básicas, vaqueros y zapatillas. Pero para esta escapada ha querido añadirle un toque sexy a su estilismo y lo ha hecho con un jersey largo que lleva como vestido: camel, con el cuello alto y ancho. Encima, lo que parecía un abrigo de cuadros que después hemos averiguado que era un trench de tejido grueso, para las bajas temperaturas. Y en los pies, su calzado favorito: unas zapatillas de deporte blancas.

Si estabas buscando un look así para la escapada de este puente de diciembre, te ayudamos. El abrigo que lleva Lara es de Sandro y en Zara hay diferentes opciones para copiarle también el jersey. Las zapatillas corren de tu cuenta, seguro que tienes unas en el armario -si no, no te pierdas estas de Adidas en colaboración con Prada que puedes pedirle a los Reyes Magos-.

Este es el abrigo con corte de trench que ha llevado Lara Álvarez durante su escapada con Andrés Velencoso. Es de la firma francesa Sandro. pinit sandro

El abrigo que ha elegido Lara es de la firma francesa Sandro, de cuadros en tonos marrones con un corte de trench pero en un tejido más gordito del que suelen tener este tipo de gabardinas. Cuesta 465 euros, un precio algo más alto de lo que nos gustaría, pero no tanto si tenemos en cuenta que es una prenda que se puede utilizar tanto en otoño como en primavera.

El jersey no sabemos de qué firma es pero sí hemos encontrado una opción perfecta en Zara que podemos llevar con unos pantalones debajo. Porque Lara quiere presumir de piernas tonificadas pero nosotras lo que queremos es no pasar frío. La opción con cinturón que proponen en la firma de Inditex nos parece perfecta. Es en color camel y cuesta 49,95 euros. Este sí que entra dentro de nuestro presupuesto habitual.

Este jersey de Zara es perfecto para un look como el de Lara Álvarez. Es de Zara y cuesta 39,95 euros. pinit zara

Si estabas buscando un look cómodo y estiloso para este puente, no busques más. Lara Álvarez lo ha encontrado.