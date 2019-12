30 dic 2019

Si tuviésemos que elegir un estampado que no pasa de moda, que luce impecable en un abrigo y que sienta a las mil maravillas ese sería el estampado de cuadros. Tan clásico, tan british, tan imperecedero a la hora de formar parte de nuestro armario, este estampado es un must para cualquier adicta a la moda. Y para las que no también, porque la elegancia y la clase que dan unos cuadros negros no la da cualquier estampado.

Si además lo ponemos sobre una de las prendas imprescindibles del invierno ya tenemos esa prenda que debe estar en los primeros puestos de nuestras próximas compras. O en la prioridad de las rebajas que nos aguardan en un par de semanas. El abrigo de cuadros con cinturón de Zara.

El toque que le da el cierre con cinturón está a la altura de pocos abrigos.

Con cuello de solapa y manga larga acabada en vuelta, este abrigo tiene el bajo con aperturas laterales y amplios bolsillos a cada lado. Tiene un precio de 129 euros y está disponible en seis tallas, desde la XS a la XL.

Lo mires por donde lo mires es un vestido perfecto.

De diseño largo, con forro interior en negro, el exclusivo cierre con cinturón a tono aporta un look desenfadado pero elegante a cualquier estilismo, gracias a su estampado de cuadros.

Detalle del cuello del abrigo.

Un abrigo perfecto para cualquier ocasión, del que podemos explotar su vena más rebelde con unos vaqueros o aprovechar la clase de su estampado con un vestido o un traje chaqueta sin nada debajo.

El abrigo, con mangas terminadas en vuelta.

Y tú, ¿sabes ya con qué vas a ponerte el abrigo perfecto para lo que queda de invierno?